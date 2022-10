Apresentação do Projeto Pescar leva cultura à região da Ilha da Pintada

Cultura e cidadania marcam a tarde desta quarta-feira (19) na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, com a apresentação da turma inaugural da Unidade Projeto Pescar Ilha da Pintada. O evento, que é um momento de integração entre os jovens do projeto com a comunidade, os mantenedores e a rede de Assistência Social regional, contará com a Orquestra Jovem Theatro São Pedro. Esse encontro acontece na sede da Unidade (Rua Capitão Coelho, 300, Ilha da Pintada, Porto Alegre), a partir das 15h30.

Em funcionamento desde agosto deste ano e a primeira a ser estabelecida nas ilhas de Porto Alegre, a Unidade Ilha da Pintada oferece curso socioprofissionalizante para jovens em situação de vulnerabilidade social. A formação segue a metodologia de inicialização profissional instituída pela Fundação Projeto Pescar, trabalhando desenvolvimento pessoal e cidadão para o mundo do trabalho e informática.

Em pouco mais de dois meses de atividades, o projeto já representa uma virada de chave na vida dos 25 participantes e de suas famílias. Desde o começo, o grupo entra em contato com tarefas que contribuem no desenvolvimento do autoconhecimento, do espírito de equipe e da autonomia. Eles são responsáveis pela organização da sala, pelo lanche e pelas redes sociais da Unidade, por exemplo. E cada jovem pode, também, trilhar um caminho que faça sentido para sua própria jornada pessoal e profissional: além das formações obrigatórias, eles também propõem cursos livres, com temáticas que vão ao encontro de seus interesses.

O protagonismo nas decisões e rotinas será essencial para o desenvolvimento das atividades nos próximos meses. A Unidade da Ilha da Pintada será um laboratório empreendedor: divididos em grupos, eles criarão empresas do zero, passando pela pesquisa de mercado, elaboração da marca e até a operacionalização do negócio.