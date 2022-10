Gastão Villeroy apresenta álbum 'That Bossa Note' no CHC Santa Casa

O músico Gastão Villeroy vai até o palco do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, nesta sexta-feira (21), às 20h, para apresentar o seu mais recente álbum That Bossa Note . O disco explora a bossa-nova a partir de temas contemporâneos como multiculturalismo, ecologia e autoconhecimento, tendo o amor como ponte. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

Lançado em julho, o disco foi gravado com amigos ao redor do mundo e conta com orquestrações do maestro arranjador uruguaio Mônico Aguilera e as participações do cantor camaronês Njamy Sitson e dos brasileiros Antônio Villeroy e Wilson Simoninha. O espetáculo ainda conta com uma banda formada por Eduardo Neves no sax e flauta, Diogo Felipe no flugelhorn, Marquinhos Fê na bateria, Miguel Tejera no baixo acústico, Michel Dorfman no piano e Milene Aliverti no violoncelo.