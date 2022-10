Clarissa Ferreira leva show LaVaca para a Fundação Ecarta neste domingo

A multi-instrumentista e compositora Clarissa Ferreira leva o show LaVaca para o projeto Ecarta Musical, da Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943), neste domingo (23), às 18 horas. Acompanhada de Tamiris Duarte e Lucas Ramos, a artista trará uma performance que alia música e pesquisa, abordando questões que repensam o regionalismo gaúcho nos espaços sociais e na geografia local, a partir dos elementos simbólicos e códigos sonoros. A entrada é franca.

A pampa, as relações com a natureza e a mulher gaúcha são temas presentes nas letras das canções de seu repertório autoral, contando com poesias musicadas de Mário Quintana, Angélica Freitas e Maria Gabriela Saldanha. LaVaca alia tradição e modernidade, trazendo a linguagem da música sulina, inclusiva e contemporânea e versando sobre o presente, através do uso de instrumentos acústicos e arranjos camerísticos de violões, violinos e percussões.