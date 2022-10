Pedro Cassel faz show de lançamento do disco 'Boca Braba' no Teatro de Arena

O cantor e compositor Pedro Cassel faz show de lançamento de seu novo disco Boca Braba nesta sexta-feira, às 19h, no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). O trabalho, lançado no final de setembro, mescla composições próprias com textos de poetas contemporâneos como Bruna Beber, Tazio Zambi e Ana Guadalupe, e tem as participações de Letrux e Juliano Guerra. Ingressos, a partir de R$ 20,00, podem ser adquiridos pelo Sympla.

Evoluindo a partir da estética construída no trabalho de estreia, Abrir (2020), Cassel faz uma opção por sonoridades mais orgânicas. Boca Braba é, ao mesmo tempo, uma obra intimista e uma narrativa universal, que dialoga com dramas urbanos e com os dilemas políticos e sociais de um país dividido. O disco é um lançamento da OCorre Lab.

Para o show desta sexta-feira, Pedro Cassel terá as presenças de Felipe Schutz no contrabaixo acústico, Alex Vaz na guitarra e João Bauken na bateria. Juliano Guerra, que gravou no álbum a faixa Olho da Rua, fará participação especial.