Dimensões imagéticas, sonoras e textuais em mostra na Pinacoteca Ruben Berta

Nesta quinta-feira (20), às 18h, acontece o lançamento da exposição Animalis Imaginibvs: Fabulações e Conexões, na Pinacoteca Ruben Berta (rua Duque de Caxias, 973, Centro Histórico). A mostra é assinada pelo artista carioca Mauro Espíndola e conta com a participação de Marcelo Armani - que responde pela instalação sonora hexafônica Habitat - e curadoria e textos de Adolfo Montejo Navas. O evento terá, ainda, convidados especiais, do grupo Atmosphæra, formado por Antonio Borges-Cunha, Moisés Bonella Cunha e Vagner Cunha. A exibição ficará aberta para visitação até dia 27 de janeiro de 2023, com entrada franca, sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h.

Espíndola apresenta estudos sobre a animália em relação a aspectos da natureza humana coletados via pesquisa e observação de animais encontrados sem vida no antigo moinho que habita, em uma localidade rural a cerca de 65km ao norte de Porto Alegre. Nas palavras do curador, o artista carioca "respira uma especulação linguística que é, ao mesmo tempo, temporal e cultural, sobretudo quando o que se divisa no horizonte é um museu imaginário que joga com a ciência e a taxonomia, o desenho, a monotipia e a cultura mais híbrida da imagem, aquela que repousa iconograficamente, incluído o campo além da arte."

No campo simulado das ciências naturais são concebidos desenhos, gravuras experimentais, livros, objetos e vídeo, impulsionados por fabulações e reflexões sobre a transitoriedade, que podem ser conferidas na instalação no primeiro piso da Pinacoteca Ruben Berta.

O resultado é um trabalho com múltiplas técnicas, usando como matéria restos de insetos e animais, que utiliza a metáfora da metamorfose e as transformações vivas, resultando de um encontro de vozes entoadas em três dimensões: imagéticas, sonoras e textuais. O sopro polifônico parte da confluência entre o artista visual e seu heterônimo, o pseudocientista Emanoel Leichter.