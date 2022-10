Instituto Ling promove oficina com instrumentos musicais voltada a bebês com até três anos de idade

A professora de música Clarice Bourscheid irá ministrar uma atividade envolvendo instrumentos musicais para bebês, às 16h deste sábado (22), no Salão de Eventos do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440, bairro Três Figueiras). As inscrições estão abertas pelo site do centro cultural, mas podem ser feitas também no dia, na recepção do espaço e o investimento custa R$ 20,00 para crianças de zero a três anos e R$ 40,00 para os responsáveis (que devem ser maiores de 18 anos).

Especialista em Pedagogia da Arte e Doutora em Educação, Clarice propõe uma oficina musical, onde de forma alegre e acolhedora, os bebês se envolvem através de canções, brincadeiras e movimentos, numa atmosfera de encantamentos e experiências lúdicas.

Ao longo da atividade, serão utilizados instrumentos como teclado, flauta-doce, chocalhos, além de objetos sonoros elaborados com materiais diversos como canecas de lata, garrafas pet e outros. A ideia é aguçar as escutas dos bebês, além de estimular que se expressem na linguagem musical brincando com sons e silêncios, com a própria voz, bem como conhecendo novas sonoridades e músicas.