O Musical Évora desta quarta-feira recebe o Grupo Vida com Arte

O Grupo Vida com Arte é a atração desta quarta-feira (19) do Musical Évora, projeto que dá espaço para artistas locais, nacionais e internacionais que fazem música erudita. O recital acontece na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher em apresentação única, às 12h30min, com entrada franca. Serão apresentadas composições de Braguinha, Geraldo Vandré e Théo de Barros, Macau, Ravel, Dorival Caymmi, entre outros.

O Grupo, surgido em 2009, tem ganhado destaque no cenário musical do sul do país unindo à música popular e erudita, instrumentos de percussão pouco conhecidos no universo musical da região, como o xilofone, o vibrafone, a marimba e o glockenspiel. Dirigido pelo percussionista Douglas Gutjahr, o grupo é formado por 13 jovens com idade entre 6 e 15 anos que participam do "Serviço de Fortalecimento de Vínculos – Vida com Arte", recebendo aulas de música no contra turno escolar.