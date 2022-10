Nego Joca faz show de lançamento de seu disco mais recente no Ocidente Acústico

O Ocidente Acústico desta quinta-feira (20) recebe Nego Joca e o lançamento oficial do álbum Pré-História: Introdução ao Sonho de Guri Vol. II, editado em 2020 em meio à pandemia. Concretizando o tão aguardado show de lançamento, o rapper terá o apoio de uma série de participações especiais, além de sets dos DJs Badux e Gordex. O show no Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) começa às 21h e ingressos (a partir de R$ 20,00) estão à venda no Sympla.

Com linhas nada voláteis e beats quentes, Joca vai apresentar as doze faixas lançadas em 2020, juntamente às cinco faixas extras da versão Deluxe do álbum, de 2021, além de relembrar os sucessos do primeiro volume. Com composição própria, as canções de Pré-História Vol. II passam por temas como as incertezas da carreira musical, os desafios de ser um rapper no Sul e os altos e baixos da vida amorosa - com canções de amor sobre timidez, decepção e objetificação sexual do homem preto.