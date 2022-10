Daniel Nonohay lança seu novo livro 'Sorumbático & Meditabundo' em Porto Alegre

O autor gaúcho Daniel Nonohay lança seu novo livro Sorumbático & meditabundo (AGE Editora, 184 páginas, R$ 48,00) nesta quinta-feira (20), às 18h30, na A Página Livrarias, 3º piso do Shopping Praia de Belas (Av. Praia de Belas, 1.181). O livro traz a jornada acidental e tragicômica de um homem branco e de meia-idade, limitado e preconceituoso, em direção às coisas que realmente importam na vida.

A história se constrói em torno de Paulo, que vive momento de derrocada a partir do abandono pela mulher e sócia Helena. Antes um festejado publicitário, vê sua agência fechar por ausência de clientes. Quando o que lhe resta é apenas o desejo de vingança, junta seus poucos recursos e aluga uma igreja. A ideia é provar que pode vencer até no que nunca teve – a fé.

Daniel divide as carreiras de escritor de ficção e de juiz do trabalho, sendo o autor de Um passeio no jardim da vingança e As Quatro Mortes de Maria e outros contos desalegres. Segundo o autor, Sorumbático & Meditabundo veio da necessidade de expressar, através da ficção, seu descontentamento com a realidade do País, sendo "um livro com os pés cravados em tempos sombrios, mas com o indicador apontado para dias melhores."