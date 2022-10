CCMQ tem inscrições abertas para oficina gratuita de dança voltada ao público infantil

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) está com inscrições abertas, até o sábado (21), para a oficina gratuita de dança, voltada ao público infantil, que acontece em novembro. Criada a partir do texto ficcional Cora decide dançar, da Ana Carolina Klacewicz, a atividade acontece nas quatro primeiras quinta-feiras de novembro (03/11, 10/11, 17/11, 24/11), das 14h às 16h, na Sala Hermes Mancilha, 4º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736). A atividade é gratuita e indicada para a faixa etária dos 8 aos 12 anos. As inscrições devem ser feitas mediante preenchimento do formulário online disponível no linktree do Instagram @ccmarioquintana.

A oficina Cora convida para dançar promove o contato entre as crianças e os processos criativos na dança. A partir da narrativa do texto ficcional que deu origem à atividade e inspirada nos procedimentos coreográficos de Pina Bausch, Merce Cunningham e Trisha Brown, Ana Carolina Klacewicz instiga a imaginação e a criatividade dos participantes. Os encontros entrelaçam literatura, dança e contação de histórias, propondo que as crianças criem de forma coletiva e experimentem diferentes modos de composição coreográfica. Não é necessário que as crianças tenham experiência prévia com a dança e, ao longo das atividades, os participantes irão reconhecendo movimentos de sua autoria, aumentando o repertório de gestos e se tornando personagens da história de Cora.