O circuito de artes cênicas ATO 2022 inicia nesta quinta-feira em cinco espaços da Capital

A partir desta quinta-feira (20), Porto Alegre recebe o ATO 2022, circuito de artes cênicas que ocupará cinco diferentes espaços culturais e que se encerra no próximo dia 27. Ao todo serão dez espetáculos e performances em oito noites de evento, além de duas ações formativas com inscrições gratuitas. Os locais que receberão as peças serão Teatro do Sesc, Teatro Bruno Kiefer, Teatro de Arena, Instituto Ling e a Travessa Rua dos Cataventos (CCMQ).

www.institutoling.org.br A realização é do Instituto Ling e da Secretaria de Estado da Cultura - por meio da Casa de Cultura Mario Quintana e do Instituto Estadual de Artes Cênicas (IEACEN) -, com patrocínio do Banrisul e apoio do Sesc/RS. Os ingressos estão disponíveis online no sitee no local de cada apresentação a partir de 1 hora antes do início do espetáculo, a partir de R$5,00.

A grade do evento prevê três apresentações inéditas em Porto Alegre. Uma delas é a gaúcha Não Há Mar, do Teatro Por Que Não?, de Santa Maria. Os demais espetáculos que se apresentam pela primeira vez na Capital são de fora do Estado: Mulher Multidão, da poeta e performer carioca Maria Rezende e Homens Pink, do grupo catarinense La Vaca Companhia de Artes Cênicas.

Completam a programação as produções gaúchas Fim do Silêncio, o Eco do Incômodo, com a performer Preta Mina; Restinga Crew 20 Anos – Periferia, Dança & Arte, do Restinga Crew; Amazônia – Um olhar sobre a floresta, com o Projeto GOMPA; Espaço Arcabouço, de Gabriel Martins; Nuances – Uma Ilha Azul Num Oceano Cor de Céu, da Trupe Dosquatro; e a apresentação especial de encerramento, que terá interação entre Cosmobloco e o Grupo Cerco.

Além disso, duas oficinas de capacitações gratuitas também integram a programação da mostra. No sábado (21), Maria Rezende ministra a Oficina Imersão Poética, às 15h, no Instituto Ling (R. João Caetano, 440). A poeta vai oferecer um mergulho em seu universo criativo, empoderando artistas para criar e mostrar seus trabalhos. Maria fara isso compartilhando rascunhos de seus poemas e mostrando o caminho ate eles chegarem na forma final que tem em seus livros, falando sobre inspiração e decisão, influencias e construção de estilo, sobre a liberdade necessária para criar e a capacidade analítica para editar depois.

E na quarta-feira, dia 26, é a vez de Renato Turnes conduzir a Oficina Homens Pink - Procedimentos documentais na criação da cena, às 15h no Instituto Ling. A partir das entrevistas e documentos que compõem o premiado documentário Homens Pink, o artista descreve os processos de construção do espetáculo criado a partir das mesmas fontes. Trechos do filme e da montagem ilustram os procedimentos de criação do ator, que investiga as relações entre documentário e performance.

Ambas oficinas contarão com interpretação em libras e transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Instituto Ling. Haverá distribuição de senhas gratuitas no local, a partir de duas horas antes do início das atividades.

Programação

20/out, às 20h, no Teatro do Sesc

"Mulher Multidão" (Maria Rezende)

"O Fim do Silêncio, o Eco do Incômodo" (Preta Mina)

No encerramento, as duas performers se juntam para uma apresentação conjunta e inédita.

*A apresentação contará com interpretação em libras.

21/out, às 15h, no Instituto Ling

"Oficina Imersão Poética" (Maria Rezende)

*Oficina contará com interpretação em libras e transmissão ao vivo pelo YouTube do Instituto Ling

21/out, às 20h, no Teatro Bruno Kiefer (CCMQ)

"Restinga Crew 20 anos - Periferia, Dança & Arte" (Restinga Crew)

22/out, às 20h, no Teatro de Arena

"Não Há Mar" (Teatro Por Que Não?)

23/out, às 18h, no Teatro do Sesc

"Amazônia - Um olhar sobre a floresta" (Projeto GOMPA)

24/out, às 20h, no Teatro de Arena

"Espaço Arcabouço" (Gabriel Martins)

25/out, às 20h, no Instituto Ling

"Homens Pink" (La Vaca Companhia de Artes Cênicas)

*A apresentação contará com interpretação em libras.

26/out, às 15h, no Instituto Ling

"Oficina Homens Pink - Procedimentos documentais na criação da cena" (Renato Turnes)

*Oficina contará com interpretação em libras e transmissão ao vivo pelo YouTube do Instituto Ling

26/out, às 20h, no Teatro de Arena

"Nuances - Uma ilha azul num oceano cor de céu" (Trupe Dosquatro)

27/out, às 19h, na Travessa Rua dos Cataventos (CCMQ)

Encerramento do Ato 2022* (Cosmobloco e Grupo Cerco)

*Os grupos se reunem para uma apresentação especial e inédita

*Entrada franca e sem necessidade de retirada de ingresso prévio.

Locais que recebem a programação:

Teatro do Sesc (Av. Alberto Bins, 665 - Centro Histórico)

Teatro Bruno Kiefer (Casa de Cultura Mário Quintana - R. dos Andradas, 736 - Centro Histórico)

Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835 - Centro Histórico)

Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras)

Travessa Rua dos Cataventos (Casa de Cultura Mário Quintana - R. dos Andradas, 736 - Centro Histórico)