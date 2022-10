Mesa Reverb promove colagens instantâneas de som e imagem no projeto Farol.live

A primeira temporada do projeto Farol.live terá uma nova edição nesta terça-feira (18), às 20h, com a performance Mesa Reverb, assinada pelos artistas Guizado e Manuela Eichner e que envolve música, colagem e muitas experimentações. O espetáculo no Farol Santander (Rua 7 de Setembro, 1.028) acontece a partir das 20h, e os ingressos (entre R$ 7,50 e R$ 15,00) podem ser adquiridos via Sympla.

Em Mesa Reverb surgem filmes instantâneos, criados através de colagens manuais, recortadas, organizadas, ampliadas e amplificadas com trilha sonora em tempo real. Da ligação entre som e imagem, surge um terceiro elemento, audiovisual híbrido por natureza, efêmero por opção, uma multidão de filmes sem começo, meio ou fim.

O projeto começou virtualmente na pandemia, com composições sonoras, interferências e colagens manuais criadas e projetadas em tempo real - das lives do Instagram para o ao vivo.

Manuela Eichner é artista visual e seu trabalho percorre desde vídeos e performances até ilustrações, instalações e murais, tendo a colagem como principal técnica e linguagem. Por sua vez, o trompetista e compositor Guizado está entre os nomes mais celebrados da nova safra da música independente brasileira, com uma proposta de mesclar elementos sonoros orgânicos com sintetizadores e outras programações eletrônicas.

O Farol.Live nasce como um movimento de ocupação da sala de cinema do Farol Santander, mas também como um espaço de incentivo à criação e experimentação em diversas linguagens e tecnologias, suas intersecções e desdobramentos. A caixa escura da sala de cinema será palco para diversas imersões artísticas envolvendo nomes da cena cultural brasileira, apostando no cruzamento de música, artes visuais, artes cênicas, audiovisual e tudo mais que couber no imaginário de cada artista envolvido.

As apresentações serão desenvolvidas de forma inédita ou em adaptações pensadas especificamente para o espaço, explorando os recursos e limitações da sala enquanto dispositivo criativo.