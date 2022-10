Simone e Madalena Rasslan apresentam espetáculo ‘Casa’ no Sarau do Solar desta quarta-feira

O Sarau do Solar, desta quarta-feira (19) recebe Simone e Madalena Rasslan, com o espetáculo Casa, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da Assembleia (Praça Mal. Deodoro, 101), às 18h30min. Na apresentação, mãe e filha constroem uma narrativa através de canções da música brasileira que tratam sobre a noção de lar e tempo, conectando com as belezas e horrores que constituem o nosso país. O ingresso é solidário, mediante doação de um quilo de alimento não perecível, e a apresentação terá transmissão ao vivo pelos canais da Assembleia Legislativa do RS nas redes sociais.

Com a pandemia vivida durante os últimos dois anos, a dupla se viu distante como nunca antes, e o confinamento em suas casas as fez buscar a ressignificação desse lugar. A casa como ambiente físico passa a ser o cosmo limitado em que a vida acontece em todas as suas dimensões: pensando no silêncio, solidão, conforto, afeto, etc. A maneira que conseguiram se encontrar foi através da música.