Donaldo Schüler ministra curso sobre Tragédia Grega no Instituto Ling

O Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) promove o curso A Tragédia Grega: Possibilidades e Limites da Ação Humana, com Donaldo Schüler. Em três encontros presenciais, dias 20 e 27 de outubro e 3 de novembro, sempre das 19h às 21h, o escritor, professor e tradutor mergulha nas obras de três grandes tragedistas: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Matrículas, ao valor de R$ 237,00, podem ser feitas no site ou na recepção do centro cultural.

Partindo de leituras compartilhadas, a cada aula o público será conduzido por uma peça diferente (Prometeu acorrentado, de Ésquilo; Antígona, de Sófocles; e As Bacantes, de Eurípides), discutindo sobre seus temas e os sedimentos que foram sendo fixados em nossa cultura. Não há necessidade de conhecimento prévio para participar e o Instituto Ling oferece a possibilidade de bolsas de estudo a professores da rede pública.

Donaldo Schüler é doutor em Letras e Livre-Docente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde foi professor titular em língua e literatura gregas. Realizou pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP), concluído com a publicação do trabalho Eros: dialética e retórica. É tradutor premiado de James Joyce no Brasil, eleito pela Associação Paulista de Críticos de Arte como a melhor tradução de 2003, e laureado com o Prêmio Jabuti, em 2004. Entre as suas publicações, destaque para as traduções, diretamente do grego, das tragédias Antígona e Édipo em Colono, de Sófocles, e Os Sete contra Tebas, de Ésquilo.