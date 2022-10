Música, teatro e poesia para homenagear a infância

Unindo música, teatro, formas animadas e poesia, o grupo curitibano Tupi Pererê homenageia a infância no espetáculo Zum Zum Zum, concebido em 2021 e que agora inicia turnê pelos palcos brasileiros. Voltada a todas as idades, a peça dirigida por Lu Paes poderá ser conferida em Porto Alegre neste final de semana. As apresentações acontecem no sábado (22) e no domingo (23), sempre às 16h, na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307), e os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente por R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada) na plataforma Entreatos.

Segundo o ator, contador de histórias e arte-educador Guga Cidral, Zum Zum Zum é uma remontagem do original Histórias que o Vento Soprou, que ele realizava (antes da pandemia de Covid-19) ao lado da dupla de músicos Beto Collaço (violão) e Ana Paula Peters (flauta). Nesta nova versão, a dramaturgia (inspirada a partir de uma série de pesquisas de autores da literatura infantil) foi refeita; e o espetáculo conta agora com cinco pessoas em cena: junto com Cidral, a atriz Ithyara Tainá interpreta os personagens da trama, enquanto são acompanhados dos músicos Daniel Arenhart, Fabinho Barbosa e Ramon Campos. A direção musical é assinada por Collaço. "Tem muita metalinguagem no espetáculo: tem fábula, poesia; estamos nos vestindo de personagens o tempo todo para contar para as crianças as histórias de cada caixa - e, assim, cada componente entra na caixa de histórias do outro, para contar a história junto. Estão todos presentes em cena", revela Cidral.

O fio condutor da montagem são as quatro estações do ano: são elas que inspiram as escolhas de histórias clássicas, recontadas com um roteiro atraente e canções originais. "Os personagens são quatro menestréis, que se encontram e, por entenderem que a arte é um presente, trocam histórias (presentes) que têm relação com as estações do ano", detalha Cidral. "Cada um abre sua caixa de presente, com uma história que tem seu tempo próprio - e 'zum zum zum' é um enigma dentro da trama, que vai sendo desvendado durante o desenrolar da dramaturgia."

Desta forma, Cidral e Ithyara conduzem a peça relembrando histórias de inverno (A Cigarra e a Formiga), outono (A Menina que Quer Brincar com a Lua), verão (A Menina que Adora Brincar no Mar) e primavera (a partir da história de Pan, um ser da natureza que toca flauta). "Também desconstruímos, sutilmente, alguns estereótipos, a exemplo de apresentar uma princesa que não querer sapato de cristal e prefere brincar descalça, e mais livre. São pautas que hoje em dia estão em discussão", comenta Ithyara. A atriz, que, assim como os demais integrantes do elenco, também é arte-educadora, observa que tudo que o grupo leva para cena, já foi "testado" em sala de aula. "No nosso dia a dia, experimentamos nas brincadeiras com os alunos, para saber o que funciona e como podemos explorar melhor as cenas. Por exemplo, certa vez, brincando em sala de aula, eu peguei uma vassoura e comecei a varrer os pés e a cabeça da criançada, que ria muito. Então, coloquei isso na história da Cigarra e da Formiga."

O cenário é composto por caixas e por uma série de objetos que o elenco manipula em cena. "As caixas se movimentam pelo palco, e de dentro delas saem os apetrechos", explica Cidral. "Tem muito do conceito de teatro para crianças, que o Ilo Krugli (referência na animação e na arte-educação no País) estabeleceu em vida: ele trouxe a ideia do teatro brincante, da importância da palavra, da brincadeira, das minúcias, diferente do convencional", completa. "Não precisa dar nada pronto para a criança. A gente tem muito forte no grupo de que não se deve subestimar a inteligência da plateia e busca estimular um olhar poético e imaginativo. Por exemplo, usamos um guarda-chuvas para ilustrar uma flor desabrochando; mas eu não vou simplesmente abrir o objeto em cena: tem todo um contexto que vai mostrar isso para a criança, que escutar a música e ver o movimento, e então entender que aquilo representa uma flor."

Tudo isso tem também o objetivo de envolver os adultos, e, assim, ajudar toda a plateia a resgatar sua infância, pontuam os artistas. "A ideia é estimular também a leitura e a imaginação", emenda Ithyara. "Com o passar dos anos, o adulto vai perdendo essa capacidade e a criança de hoje está cada vez mais lotada de afazeres que a afastam dessa contemplação. Nosso desejo é que o adulto abra as suas caixinhas de memória e volte a se sensibilizar com o belo e a criança seja estimulada a perceber poesia ao seu redor”, destaca Cidral.