Mariana Ianelli lança novo livro de crônicas pela editora gaúcha Edições Ardotempo

Nesta terça-feira (18), a premiada escritora Mariana Ianelli lança o livro de crônicas Prazer de miragem pela editora gaúcha Edições Ardotempo, às 19h, no Bar Balcão, em São Paulo (SP). Além dos textos escritos nos últimos dois anos, o livro traz pinturas de Arcangello Ianelli e desenhos de Alfredo Aquino e pode ser adquirido pelo e-mail [email protected]

Na apresentação de Prazer de miragem (Edições Ardotempo, 192 páginas, ISBN 978-65-995251-1-4, R$50), a poeta Angela Vilma pontua as possibilidades de miragem colocadas pela autora ao longo da obra e o escritor Tiago Maria destaca no prefácio.

Mariana Ianelli é poeta, ensaísta, cronista, mestre em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autora dos livros de poesia Trajetória de antes (1999), Duas chagas (2001), Passagens (2003), Fazer silêncio (2005 – finalista dos prêmios Jabuti e Bravo! Prime de Cultura 2006), Almádena (2007 – finalista do prêmio Jabuti 2008), Treva alvorada (2010) e O amor e depois (2012 – finalista do prêmio Jabuti 2013), todos pela editora Iluminuras, além de Tempo de voltar (ardotempo, 2016 - finalista do prêmio Jabuti 2017).

Como ensaísta, é autora de Alberto Pucheu por Mariana Ianelli, da coleção Ciranda da Poesia (ed. UERJ, 2013). É autora dos livros de crônicas Breves anotações sobre um tigre (2013), Entre imagens para guardar (2017), Dia de amar a casa (2020) e Prazer de Miragem (2022), todos pela editora Ardotempo.

Publicou a antologia poética Manuscrito do fogo (2019), que marca 20 anos de poesia. Também em 2019 lançou, em edição especial, ilustrada, numerada e assinada, Canções Meninas (poesia). Possui, ainda, dois livros infantis: Bichos da noite (2018) e Dia no ateliê (2019).

Em 2008, recebeu o prêmio Fundação Bunge (antigo Moinho Santista) – Literatura, na categoria Juventude. Em 2011, recebeu Menção Honrosa no Prêmio Casa de las Américas (Cuba) pelo livro Treva alvorada (2010). Em 2021 obteve o Prêmio Minuano de Literatura, na categoria Crônica, com o livro Dia de Amar a casa, e Menção Honrosa no Prêmio Alceu Amoroso Lima – Poesia e Liberdade 2021. É finalista do Prêmio Oceanos com América – um poema de amor (Ardotempo – Poesia, 2021).