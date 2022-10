Paulinho Parada lança o álbum 'Sambas para respirar melhor' no Teatro Renascença

Composto durante o período mais difícil da pandemia, o álbum Sambas para respirar melhor, de Paulinho Parada, terá show de lançamento nesta terça-feira (18), às 20h, no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307). A apresentação terá participações especiais de Max Garcia, Maicon Paquetá, Nando Pedroso e Gabriela Zanatta, e a data marca também a disponibilidade do disco nas plataformas de streaming. Ingressos, de R$ 20,00 a R$ 60,00, no Sympla.

Além das preocupações com o futuro incerto, o processo de composição do novo trabalho coincidiu com o nascimento de filha de Paulinho, Ana Júlia, trazendo uma explosão de vida que também marca o espírito da obra. Assim, Sambas para respirar melhor é um disco que celebra a vida, em um conjunto de canções que convida o público a um mergulho no cenário da música brasileira produzida no Rio Grande do Sul ao longo das últimas décadas.