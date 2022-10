Marcelo Hübner estreia 'Descolorindo' na Galeria Bublitz

O artista visual Marcelo Hübner inaugura a exposição Descolorindo neste sábado (15), das 11h às 13h, na Bublitz Galeria de Arte (Av. Neusa Goulart Brizola, 143), com entrada franca. A mostra, com 34 obras, fica na galeria até o dia 14 de novembro e poderá ser conferida ainda na galeria virtual do atelier. A visitação ocorre de segundas às sextas, das 10h às 18h, e sábados, das 10h às 16h.

Conhecido pelas séries Floristas, Banhistas e Urbanos, também presentes na exposição, Hübner apresenta, pela primeira vez, seus Geometria Impressionista, uma série em que as formas abstratas tomam conta das telas. Elas expressam uma composição mais minimalista e menos colorida na trajetória do artista. Nas Paisagens Gaúchas, Hübner retoma as origens com os cenários do Rio Grande do Sul ao retratar a grandiosidade dos campos e dos pampas.