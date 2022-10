Cinepsiquiatria de outubro exibe o sucesso "Ingresso para o Paraíso"

Neste sábado (15), às 10h30min, o filme exibido na 44º Cinepsiquiatria, programação mensal do GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas, 1181), será Ingresso para o Paraíso, estrelado pelos astros George Clooney e Julia Roberts. Na sequência, ocorrerá um debate sobre a obra com médicos psiquiatras convidados pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Os ingressos já estão disponíveis no site www.gnccinemas.com.br, com descontos de 50% para todos os públicos.