Livro constrói identidade gaúcha através de retratos e autorretratos

Ao longo do ano de 2022, o renomado fotógrafo Eurico Salis fez um trabalho de campo para capturar as diferentes faces que existem dentro do Rio Grande do Sul. Percorrendo mais de 40 municípios, em mais de 20 mil quilômetros trilhados pelas estradas urbanas e rurais do Estado, Salis teve a ideia de convidar pessoas para serem retratadas e depois ceder o espaço para que os retratados produzam um autorretrato, onde seria publicado nas redes sociais da iniciativa, que contém os vídeos e imagens dos bastidores da produção, além de depoimentos.

"No retrato, o fotógrafo vai buscar aquilo que interessa a ele, o olhar dele sobre uma pessoa, mas que é diferente daquele olhar que a pessoa tem sobre si mesma. É uma democratização do olhar, digamos assim", explica o fotógrafo. No final dessa jornada, Salis compila esse projeto num mosaico de rostos e olhares no livro Retratos Gaúchos - Olhares Inesperados. Com 150 retratos, a obra chega ao público nesta segunda-feira (17), num evento de lançamento com sessão de autógrafos, abertura da exposição fotográfica e, ainda, uma mostra digital, a partir das 19h, no Instituto Caldeira (Travessa São José, 455). Além disso, estão programadas atividades informativas ao longo do mês de novembro.

Nem tudo que idealizamos ocorre da maneira que gostaríamos. Salis imaginou que ao se instalar no meio de um local público com um estúdio móvel, como um fotógrafo lambe-lambe, as pessoas estariam disponíveis para serem fotografadas. No entanto, mesmo com banners com os patrocinadores e o nome do projeto, o convencimento das pessoas foi muito difícil. "Eu acho que isso está muito relacionado a pandemia que vivemos, onde tava todo mundo dentro de casa. Isso teve uma repercussão no trabalho, esse distanciamento que as pessoas experimentam na pandemia, ficou muito dentro delas, as pessoas não querem dividir sua intimidade com ninguém", analisa o fotógrafo.

Com essa indisponibilidade como obstáculo, o fotógrafo precisou fazer um trabalho de convencimento de cada pessoa, com cuidado, explicando a proposta do projeto. Diferente de outras obras da carreira de Salis, em que colocava os personagens no meio de uma paisagem, sejam elas os pampas gaúchos, as ruas de Porto Alegre ou os canyons da Califórnia. Em Retratos Gaúchos - Olhares Inesperados, o cenário é um fundo preto, onde os personagens ganham se destacam, cada um com sua natureza particular, representando a diversidade do povo brasileiro, anônimos, transeuntes, trabalhadores das cidades percorridas em atividades do dia a dia: uma ida ao banco, a caminhada na praça ou à escola, ao trabalho, a feira. Muitos desses personagens foram retratados nesse contexto informal, sem qualquer cenário, ao vivo e à vontade.

"É preciso ir atrás das pessoas, buscar as pessoas onde elas estão porque o meio (cidade, bairro, região), ainda que não apareça na foto, está carregado na sua identidade, no seu olhar", afirma Eurico. Uma das trocas mais marcantes que o fotógrafo vivenciou durante a realização, foi com uma senhora em situação de rua, em Cachoeira do Sul. Naquela ocasião, Salis avistou uma mulher sentada ao lado de um cachorro e decidiu convidá-las para participar do projeto. Assim, ela aceitou fazer o retrato e o autorretrato em seguida. "Lá pelas tantas, ela terminou, olhou pra mim e disse: hoje é o dia mais feliz da minha vida", conta. "Eu perguntei o motivo, então ela disse: porque tu me enxergou na rua, e eu hoje faço parte de um grupo que é esse grupo aí do das pessoas que tu fotografou e isso pra mim é uma felicidade", complementa.

A exposição fotográfica é composta por 24 painéis de 1,20 x 90cm, todos retratos publicados no livro e estará em dois lugares ao longo do projeto: se inaugura junto com o lançamento do livro, dia 17 de outubro, no Instituto Caldeira, onde permanece até dia 24. Nos dias 7 e 8 de novembro, Eurico Salis estará realizando duas oficinas e palestras, no Atelier da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681), às 14h30min e às 16h30min, onde vai contar como foi a experiência do projeto, além dos seus 40 anos de fotografia que completa este ano. As inscrições para estas atividades formativas podem ser feitas no departamento de cultura da PUCRS, no link que será disponibilizado nas redes do projeto. São 50 vagas por oficina.