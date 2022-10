Adaptação do clássico 'Anna Kariênina', de Tolstói, em debate no Instituto Ling

O projeto Adaptação – Entre a Literatura e o Cinema tem mais um encontro na terça-feira (18), às 19h30min, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). Na ocasião, o professor, tradutor, poeta e escritor Pedro Gonzaga e o jornalista e crítico de cinema Roger Lerina vão debater o romance Anna Kariênina (1877), do escritor russo Liev Tolstói, e sua mais recente versão cinematográfica, Anna Karenina (2012), dirigida por Joe Wright e estrelada por Keira Knightley. Os ingressos para a conversa têm preço único de R$ 30,00 e podem ser adquiridos no site e na recepção do centro cultural.