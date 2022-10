Próxima edição da Série Música no Paço Municipal une acordeon e violino

Promovida pela Prefeitura de Porto Alegre, a sétima apresentação da Série Música no Paço Municipal de 2022 traz como atração o duo formado pelo acordeonista Gabriel Romano e pela violinista Miriã Moreira Farias. A apresentação desta terça-feira (18), às 16h30min, trará composições do próprio Romano e acontece no Museu de Arte de Porto Alegre (Pça. Montevidéu, 10), com entrada franca.

Compositor e acordeonista, Gabriel Romano tem 33 anos e atua profissionalmente desde os 15 anos. Integra os conjuntos Equilíbrio Dinâmico, O Fabuloso Concerto, Arthur de Faria e Tum Toin Foin, além da banda do cantor Lipe Araújo e de seu projeto solo. Por sua vez, Miriã Moreira Farias é bacharela em Violino pela Ufrgs, fez parte do musical infantil Bach Para Crianças e do grupo Cuidado que Mancha, além de acompanhar diversos artistas da cena musical de Porto Alegre, em gravações e apresentações.