CineSolar leva cinema gratuito movido a energia limpa para a Ilha da Pintada

A magia do cinema movido a energia solar é a proposta do CineSolar, que está no Rio Grande do Sul e retorna a Porto Alegre nesta terça-feira (18), às 19h, na na Praça Salomão Pires Abrahão da Ilha da Pintada. Durante a sessão, que tem entrada franca e distribuição de pipoca, serão exibidos curtas-metragens brasileiros, o filme Rio 2 e um curta especial produzido por crianças e adolescentes da Associação dos Amigos, Artesão e Pescadores da Ilha da Pintada (AAAPIP) durante uma oficina online com temática socioambiental.

O CineSolar é o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia limpa e renovável. Além de promover a cultura, o espaço se transforma em uma sala de aula onde o público é convidado a entender como a luz do sol se transforma em energia elétrica. Além da sessão de cinema, o projeto oferece a Oficinema Solar, com atividades ministradas online e que acontece na segunda-feira, das 9h às 11h30, na sede da AAAPIP. O CineSolar tem patrocínio da Meta e apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.