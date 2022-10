Universo Casuo traz espetáculo circense com tecnologia de ponta ao Araújo Vianna

Visto por mais de 3 milhões de pessoas no Brasil e América Latina, o Grand Spectacle du Cirque, da companhia circense Universo Casuo, estará em Porto Alegre neste domingo, às 17h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) em uma união do espírito do circo com tecnologia de ponta. Os ingressos (a partir de R$ 55,00) estão à venda no Sympla.

A companhia Universo Casuo é liderada por Marcos Casuo, o único brasileiro a protagonizar uma obra do Cirque Du Soleil, onde atuou por oito anos, se apresentando com o espetáculo Alegria para mais de 12 milhões de pessoas.

Grand Spectacle du Cirque busca dentro de cada espectador, nas palavras de Marcos, “a sua essência de criança, os sentimentos mais doces, a pureza das emoções que habitam nossos sonhos e nos fazem passear por um mundo onde as nuvens são feitas de algodão doce e o Sol sorri, um convite para viajarmos ao sabor do vento com cheiro de tutti-frutti.”

O espetáculo conta a história de um universo paralelo, o Universo Casuo, um lugar mágico onde tudo é possível. Nele, o personagem denominado Jean Francua, o Clown, percebe que a Terra, o Planeta Azul, que antigamente esbanjava cores, hoje está desbotada e quase sem cor. O Clown resolve atravessar o portal, entrar no nosso mundo e trazer de volta todos os sonhos e fantasias, tornando nosso mundo novamente colorido.