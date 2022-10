Afrosul Odomodê recebe programação variada para marcar o Fela Day Porto Alegre

O Afrosul Odomodê (Avenida Ipiranga, 3.850) recebe, neste sábado (15), a partir das 18h, o Fela Day Porto Alegre 2022, evento global que ocorre no Brasil e em vários países do mundo no mês de outubro e que comemora a vida e existência de Fela Anikulapo Kuti, o criador do Movimento Afrobeat. Entre as atrações, estão DJ Jon Boss, Maracatu Truvão, Idowu & Fela in Motion, além de gastronomia tradicional africana. Ingressos pelo Sympla, a partir de R$ 20,00 e com opções que incluem jantar.