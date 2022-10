Clássicos do imaginário infantil no palco

Reunidos em uma mesma narrativa, sete personagens clássicos da literatura infantil subirão ao palco do Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo 307) nos dias 14, 15 e 16 de outubro (sexta, sábado e domingo), sempre às 16h. Eles são protagonistas das diversas histórias que serão contadas no decorrer do espetáculo musical Liga da Literatura, dirigido por Manuela Falcão, numa realização da Editora Gaúcha. Os ingressos estão à venda pelo site do Entreatos e custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia entrada).

A peça destinada ao público infantil tem roteiro adaptado por Manuela, que se inspirou no livro Liga da Literatura, de R.S. Keller e Marcelo Spalding, para levar à cena uma trama envolvendo Aladim, Alice, Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan, Pinóquio, o Porquinho Prático e Saci Pererê. Segundo ela, "não foi uma tarefa fácil" a missão de transformar narração em diálogos e resumir o conteúdo da obra original. Em cena, estão Flávio Farias, Gabriel Gonçalves, Guilherme Scalcon, Juliana Strehlau, Maiara Mosena, Marcello Crawshaw e Vini Gomes. Na trama, seus personagens moram na biblioteca de uma escola, dentro dos títulos que contam suas histórias. À noite, quando o ambiente esvazia, eles saem dos livros e se reúnem no "mundo real" para tentar entender de que modo um misterioso aparelho eletrônico vem tirando a atenção das crianças, que acabam lendo cada vez menos.

Essa é apenas a primeira história que a turma apresenta em cena. Além da narrativa principal, foi preciso que o grupo trabalhasse para manter um resumo de cada um dos personagens, que, no espetáculo, se apresentam para a plateia com a ajuda dos demais e contam suas histórias aos pequenos. "Enquanto Chapeuzinho Vermelho fala de sua história, o restante do grupo que saiu dos livros brinca de coadjuvante, interpretando o lobo, a avó, o caçador e a mãe da personagem", explica Manuela. "Isso acontece com todos, então os atores acabam fazendo papéis secundários dentro dos papéis principais da obra" observa Juliana. O grupo permanece o tempo todo em cena.

No caso de Peter Pan (Scalcon), a diretora escolheu que fosse apresentada ao público a ambientação e contexto da Terra do Nunca. Já o Saci (Farias) vai contar sobre as suas peraltices; enquanto o porquinho Prático (Gonçalves) vai explicar como construiu sua casa de tijolos que o protegeu do Lobo Mau. A personagem de Maiara (Alice), por sua vez, dividirá com as crianças da plateia detalhes sobre um "sonho incrível" que ela teve, enquanto o menino Pinóquio (Crawshaw) irá descrever como deixou de ser um boneco de madeira. Por fim, Chapeuzinho (Juliana) vai contar como ela se livrou das garras do lobo ao visitar a vovozinha e Aladim (Gomes) vai narrar como conseguiu libertar dois gênios da lâmpada mágica, que livraram ele de várias enrascadas.

Segundo Manuela, a ideia do espetáculo surgiu após um dos autores da obra original assistir um trabalho realizado por ela em 2021 - resultante de uma oficina online de literatura e interpretação que ministrou com foco no meio audiovisual. "Durante o isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, eu chamei sete pessoas, entre atores profissionais e ex-alunos meus, para contar, em um vídeo de 25 minutos postado no YouTube, a história de introdução do Liga da Literatura, que encontrei garimpando títulos infantis na Feira do Livro de Porto Alegre", conta a diretora. Tudo foi feito à distância, e o resultado chamou a atenção de R.S. Keller, que encomendou o musical, deixando que a adaptação da obra para os palcos ficasse por conta de Manuela.

A diretora do espetáculo observa que respeitou ao máximo o texto original, mas inseriu diálogos, mexendo um pouco na estrutura da narrativa. "São personagens já bem conhecidos das crianças, e por isso fiz questão de respeitar essas identidades", explica a autora e diretora, que, em seu primeiro espetáculo musical infantil (As Princesas e o Príncipe Encantado), buscou desconstruir estereótipos, ao apresentar as princesas se negando a sucumbir ao patriarcado, e sublinhar a diversidade na sociedade, ao mostrar o rei como um homem negro e o príncipe, seu filho, como um rapaz branco. Além disso, na primeira montagem, ela ainda transforma Branca de Neve em Preta da Terra, encenada por uma mulher preta. "Já o Liga da Literatura tem uma proposta distinta, e por isso mesmo é um novo desafio: é também um passo a frente no meu trabalho como diretora", avalia Manuela.

Sobre a escolha por mais um musical, a artista admite que a decisão passa por um gosto pessoal. "Eu adoro", confessa. O elenco todo canta em cena, apesar de, por garantia, á direção ter optado em fazer gravação prévia em estúdio de som, para o uso de playback. "Nesse processo de dirigir musicais, tenho me dado conta de como é importante que os atores sejam completos: aptos para dançar e cantar, além da interpretação", comenta Manuela. Para ela, outra forma de trabalhar de forma lúdica foi usar instrumentos musicais, como percussão, enquanto, na contramão, alguns objetos citados pelos personagens ficam somente na imaginação da plateia.

Conforme a diretora, para que todas as histórias fossem contadas sem que ficasse poluído, o grupo apostou em uma dinâmica que "mistura ritmo e organização cênica, sem perder a atmosfera do que está acontecendo". Para Manuela, uma das propostas do espetáculo é, além de encantar as crianças e seus acompanhantes resgatando os clássicos, também provocar uma reflexão sobre o tempo que se passa em excesso na frente das telas de computador e celulares. "Mas o objetivo principal do espetáculo é lembrar da importância da literatura e de que a imaginação nunca pode ter fim", emenda.