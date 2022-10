Teatro do Bourbon Country recebe o espetáculo ‘Embalos de Sábado à Noite – O Musical’

Embalos de Sábado à Noite – O Musical traz ao palco do Teatro do Bourbon Country, neste domingo (16), às 20h, as canções que marcaram toda uma época, em um espetáculo 100% cantado ao vivo. Com uma grande equipe e várias trocas temáticas de figurinos, o musical encanta e emociona o público de todas as idades e conta com recurso de projeção mapeada 3D. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Uhuu e pela bilheteria do Teatro.

O espetáculo inicia nos tempos atuais, onde o narrador, um jovem apaixonado e conhecedor da era mais dançante e marcante já existente, conduz de forma descontraída a plateia a uma inesquecível viagem no tempo. Com muita música e dança, os cantores e dançarinos contagiam a plateia com o espírito da era Disco, trazendo sucessos icônicos dos maiores cantores e grupos da época.