Tuá Paralel e Tum Toin Foin tocam no Espaço 373 neste final de semana

Nesta sexta (14), às 21h, os músicos Marcelo Corsetti (guitarra), Dani Vargas (bateria) e Henrique Mello (baixo) estreiam no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) o projeto Tuá Paralel. O trabalho instrumental apresenta obras de Corsetti e releituras de suas influências, entre eles Beatles, Sting, Renato Borghetti e o mais efetivo tradicionalismo gaúcho. Já no sábado (15), às 21h, sobe ao palco o grupo Tum Toin Foin Banda De Câmara. Ambos os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Tum Toin Foin surgiu em 2018, quando Arthur juntou dez músicos vindos do rock, da música erudita, do choro/samba, da música regional gaúcha e/ou do jazz para celebrar 30 anos de carreira. Meio orquestra, meio banda, o grupo faz música instrumental na fronteira do clássico/erudito com o popular.