Inscrições para Açorianos de Artes Plásticas 2022 estão na reta final

Encerra nesta sexta-feira (14) o prazo para inscrições ao 15º Prêmio Açorianos de Artes Plástica. Neste ano, a edição do troféu irá contemplar as categorias Artista, Curadoria, Exposição, Ações de Difusão e Inovação, Publicações, Acervos, Ações de Educação, Instituição e Prêmios do Júri.

edital formulário online As regras sobre o processo seletivo estão publicadas emda Prefeitura, que aceitará apenas inscrições feitas em formato digital. Entre outras informações, os interessados deverão indicar as categorias em que pretendem concorrer via

O Açorianos de Artes Plásticas tem como objetivo valorizar, homenagear e distinguir as importantes produções locais em artes visuais que se destacaram ao longo do ano de 2021, além de buscar ser uma forma de registrar, mapear e fomentar as diversas manifestações e suas contribuições com processos de criação e inovação para Porto Alegre.

Prevista para acontecer em dezembro, a cerimônia de premiação contará com aberta de uma exposição do artista homenageado desta edição, Paulinho Chimendes. A mostra tem curadoria de José Francisco Alves.