Galeria Modoo expõe conjunto de 11 obras de artistas gaúchas

A partir desta quinta-feira (13), a Modoo galeria de arte nômade apresenta um conjunto de 11 obras de autoria de artistas gaúchas. Intitulada Terra, Água, Ar, a mostra integra o projeto Portas Abertas, da Bienal do Mercosul, e segue até o dia 11 de novembro, com entrada gratuita, no Espaço Sopra (Rua Silveiro, 1.111, bairro Menino Deus). A visitação está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; e sábados e domingos, das 9h às 17h, mas também pode ser agendada pelo telefone (51) 99808-9070.

Assinadas pelas artistas Márcia Braga, Roseli Jahn, Claudia Hamerski e Magna Sperb, as obras se propõem a uma reflexão sobre a passagem do tempo e da relação entre a qualidade do espaço que é ocupado pelo indivíduo e a sua permanência, utilizando o próprio prédio do Espaço Sobra.

O local é um lugar histórico, que abrigou por décadas outras duas empresas e que possui uma vista única de Porto Alegre, onde agora as obras estão alocadas como costura para promover um diálogo que rompa os limites do cubo branco de uma galeria convencional e da narrativa e poética das artistas.

Em breve, o edifício comercial, erguido na década de 1970 com características modernistas, será transformado pela Sopra Incorporadora em um espaço residencial através da técnica do retrofit, que preserva as estruturas originais da edificação, gerando menos resíduo e consumo de matérias-primas.