Natura Musical apresenta o Musical Alegria – Uma Sinfonia Diferente RS em Novo Hamburgo

O Natura Musical apresenta neste domingo (16), às 19h, a concretização do projeto Musical Alegria – Uma Sinfonia Diferente RS, iniciativa que tem a musicoterapia como terapia de referência para crianças no espectro do autismo. A apresentação ocorre no palco do Teatro Feevale(Universidade Feevale, RS-239, 2.755 - Novo Hamburgo), e ingressos (R$ 10,00 mais 1 kg de alimento) estarão disponíveis no local.

Coordenado pela musicoterapeuta e cantora da banda 50 Tons de Pretas, Graziela Pires, o Musical Alegria contou com seis meses de encontros semanais com mais de 50 crianças e jovens com autismo. O processo se iniciou com pequenos grupos e, durante sua realização, foram ofertadas inúmeras atividades extras que serviram para intensificar o trabalho terapêutico com o objetivo de desenvolver e estimular habilidades sociais, a comunicação e a linguagem das pessoas com autismo.

A banda, formada por músicos profissionais voluntários, reproduz no palco as canções autorais, frutos de improvisos e composições das sessões de musicoterapia. A maioria destas canções são compostas pela musicoterapeuta e compositora Grazi Pires, e os arranjos ficam por conta de Dejeane Arruée. A atriz e diretora de teatro Deborah Finocchiaro, apoiadora do projeto desde 2019, assina a direção artística do espetáculo, que terá como mestre de cerimônias o ator Bruno Silva, no papel do maquinista do Trem do Sinfonia. O espetáculo trará para o público apresentações coletivas e individuais, além de um momento especial realizado pelos tutores sobre condução da cantora Andréia Steinmetz, voluntária da banda desde 2019.