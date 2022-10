Rock cômico do Pedra Letícia sobe no palco do Opinião neste domingo

O Bar Opinião (R. José do Patrocínio, 834) recebe a banda de rock cômico Pedra Leticia, neste domingo (16), às 20h. A banda, que começou nos botecos de Goiânia, viralizou quando, em 2007, um vídeo da música Como que Ocê Pôde Abandoná Eu? foi publicado no Youtube e atingiu a marca de mais de 5 milhões de acessos. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 40,00.

Formada em 2005 na cidade de Goiânia, Goiás banda é composta por Fabiano Cambota no vocal, Xico Mendes na guitarra, Kuky Sanchez no baixo e Pedro Torres na bateria. Hoje, a banda conta com quatro álbuns gravados em estúdio (Pedra Letícia, Eu Sou Pedreiro, Música Divertida Brasileira e Velhos Goianos - Começou Risare) e três ao vivo (Ao Vivo e sem Retoques, Rockomédia Acústica: Ao Vivo em Goiânia e Pedra Letícia no Estúdio Showlivre). Cambota também é comediante de stand up e host do programa A Culpa é do Cabral, no canal Comedy Central.