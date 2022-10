Viagem pelas trilhas do samba

Além disso, não ficarão de fora também canções como Nosso Amor Quer Paz e Cilada, ambas parte do recém-lançado Pagode do Pericão II. No projeto, Péricles mescla grandes sucessos do pagode da década de 1990 com canções inéditas.

Após três anos de ausência, o cantor e compositor Péricles aterrissa em Porto Alegre neste sábado, às 21h, para se apresentar no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). O espetáculo faz parte da turnê Céu Lilás, nome do mais recente álbum de estúdio do cantor. Ingressos pelo Sympla, por valores a partir de R$ 110,00.

Rock cômico no palco do Opinião

Formada em 2005 na cidade de Goiânia, a banda é composta por Fabiano Cambota no vocal, Xico Mendes na guitarra, Kuky Sanchez no baixo e Pedro Torres na bateria. Hoje, a banda conta com quatro álbuns gravados em estúdio e três ao vivo. Cambota também é comediante de stand up e host do programa A Culpa é do Cabral, no canal Comedy Central.

O Bar Opinião (R. José do Patrocínio, 834) recebe a banda de rock cômico Pedra Leticia, neste domingo, às 20h. A banda, que começou nos botecos de Goiânia, viralizou quando, em 2007, um vídeo da música Como que Ocê Pôde Abandoná Eu? foi publicado no Youtube e atingiu a marca de mais de 5 milhões de acessos. ingressos no Sympla, a partir de R$ 40,00.

Musicoterapia para jovens com autismo

Musical Alegria estará no Teatro Feevale de Novo Hamburgo no domingo /VÂNDER OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

O Natura Musical traz neste domingo, às 19h, a concretização do projeto Musical Alegria - Uma Sinfonia Diferente RS, iniciativa que tem a musicoterapia como terapia de referência para crianças no espectro do autismo. A apresentação ocorre no Teatro Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2.755 - Novo Hamburgo), com ingressos (R$ 10,00 mais 1 kg de alimento) no local.

Coordenado pela musicoterapeuta e cantora da banda 50 Tons de Pretas, Graziela Pires, o Musical Alegria somou seis meses de encontros com mais de 50 crianças e jovens com autismo. A banda, formada por músicos profissionais voluntários, reproduz no palco as canções autorais, fruto das sessões de musicoterapia. Deborah Finocchiaro assina a direção artística do espetáculo, que terá como mestre de cerimônias Bruno Silva.