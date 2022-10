Péricles apresenta a turnê 'Céu Lilás' em Porto Alegre neste sábado

O cantor e compositor Péricles aterrissa em Porto Alegre neste sábado (15), às 21h, após 3 anos, para se apresentar no palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). O espetáculo faz parte da turnê Céu Lilás, nome do mais recente álbum de estúdio do cantor. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla, a partir de R$ 110,00.

Durante o show, Péricles fará uma viagem pelos seus 36 anos de trajetória, apresentando desde hits da sua carreira solo como Final de Tarde, Melhor Eu Ir e Até Que Durou, até os grandes sucessos da época em que era vocalista do grupo Exaltasamba como Jogo de Sedução, 40 Graus e Gamei.

Além disso, não ficarão de fora também canções como Nosso Amor Quer Paz e Cilada, ambas parte do recém-lançado Pagode do Pericão II. No projeto, Péricles mescla grandes sucessos do pagode da década de 1990 com canções inéditas