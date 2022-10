Centro Cultural da Ufrgs apresenta exposições de Elida Tessler e Paulo Leminski

O Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) inaugura, neste sábado (15), as exposições Palavrar, de Elida Tessler, e Múltiplo Leminski - um mergulho na obra de Paulo Leminski, que ficam em cartaz até 20 de abril de 2023. A abertura das exibições ocorrem simultaneamente das 11h às 15h. A entrada é franca. Juntas, as mostras afirmam a potência da palavra viva, poética, e exploram suas possíveis relações com a imagem.

Essas conexões, justamente, têm sido, há mais de duas décadas, foco de investigação da artista visual Elida Tessler, nascida em Porto Alegre, em 1961. Em Palavrar, ela celebra os 90 anos de Donaldo Schüler, e festeja sua extensa parceria com o escritor, filósofo e tradutor. Os trabalhos provêm diretamente de textos e correspondências partilhados entre ambos, ou fazem alusão, mesmo que remota, a esse diálogo. A mostra, com curadoria de Eduardo Veras e Gabriela Motta, ocorre ainda na Galeria Bolsa de Arte de Porto Alegre e na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, a partir do dia 22 de outubro.

A mostra Múltiplo Leminski se propõe a mergulhar na vida e na obra de um artista multifacetado, reunindo originais (manuscritos e datilografados), entrevistas, cartas, documentos pessoais, crônicas de jornais, fotografias e vídeos, com curadoria da família, as filhas Áurea e Estrela Leminski, e a viúva Alice Ruiz. Desde 2012, a exposição foi vista por mais de setecentas mil pessoas, em doze cidades brasileiras e em Lisboa (Portugal). Ao completar dez anos de itinerância, chega a Porto Alegre - depois, em novembro, ganha montagem também em Roma, na Itália.