Grupo Felice distribui entradas gratuitas para 'Cirquin', do Grupo Tholl, em quatro cidades gaúchas

Tem início nesta sexta-feira (14) a distribuição gratuita de ingressos para o espetáculo Cirquin, do Grupo Tholl, que integra o Projeto Felice Aplaude e passa por Uruguaiana (20), São Borja (21), Santa Rosa (22) e Santa Maria (23). As apresentações, financiadas pelo Pró-Cultura RS, começam às 20h. A iniciativa do Grupo Felice tem o intuito de difundir e fomentar a cultura no Rio Grande do Sul.

As entradas para os eventos deste ano (limitadas a duas por pessoa) podem ser retiradas em horário comercial nas concessionárias Felice Fiat, Felice Jeep e Felice Mitsubishi de cada cidade.

O Grupo Felice é um grande apoiador do desenvolvimento da cultura gaúcha e viu no Projeto Aplaude a oportunidade de retribuir a receptividade às cidades que tão bem acolhem suas lojas, promovendo arte a toda a comunidade. Mas, principalmente, permitindo o acesso aos menos privilegiados. O ano de 2021 marcou os 25 anos do Grupo e foi repleto de ações comemorativas — entre elas, a primeira turnê circense Cirquin, com o Tholl, Patrimônio Cultural do Estado do Rio Grande do Sul.

Apresentações de Cirquin (Grupo Tholl) no Estado:

Dia 20/10: Uruguaiana, às 20h, no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa (Rua 15 de Novembro, 1844 — Centro).

Retirada de ingressos: Felice Fiat Uruguaiana (Rua Tiradentes, 3079 — Centro). Fone: (55) 3414-0006.

Felice Mit Uruguaiana (Rua General Câmara, 1671 — Centro). Fones: (55) 3411-1900.

Dia 21/10: São Borja, às 20h, no Ginásio Municipal Cleto Dória Azambuja (Rua Vereador Alberto R. Benevenuto).

Retirada de ingressos: Felice São Borja (Rua Ver. Eurico Batista Da Silva, 1356 — Rodoviária). Fone: (55) 3431-3600.

Dia 22/10: Santa Rosa, às 20h, CTG Sepé Tiarajú (Av. América, 1262 - Centro).

Retirada de ingressos: Felice Santa Rosa (Av. Expedicionário Weber, 2225 — Centro). Fone: (55) 3513-1000.

Dia 23/10: Santa Maria, às 20h, Centro De Eventos e Convenções Da UFSM (em frente ao Colégio Politécnico, Rua Q, Prédio 62ª Cidade Universitária).

Retirada de ingressos: Felice Mit Santa Maria (Av. Fernando Ferrari, 1290 — Nossa Senhora De Lourdes. Fone: (55) 3221-4004.

Felice Jeep Santa Maria (Av. João Luiz Pozzobon, 785 — Km 3). Fone: (55) 3221-6000.