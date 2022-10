Vera Loca celebra 20 anos de carreira no Teatro do Bourbon Country

Nesta sexta-feira (14), às 21h, um dos grupos mais clássicos do rock gaúcho, a banda Vera Loca celebra seus 20 anos de carreira com a turnê, Vera Loca 20 anos, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 - 71). Os ingressos estão à venda no site uhuuu.com e na bilheteria do teatro, a partir de R$40,00.

O quinteto formado por Felipe "Mumu" Borttholuzzi (baixo), Diego Dias (teclado), Fabricio Beck (vocal), Hernán Gonzáles (guitarra) e Luigi Vieira (batería), vai estar com um repertório que não faltarão músicas para o público cantar do início ao fim do show com a Vera Loca, como Graffiti, Palácio dos Enfeites, Suadinha, Velocidade, Cuidado Ana, Aos Meus Amigos e a eterna Borracho y Loco, cujo videoclipe já foi assistido mais de cinco milhões de vezes no Youtube.