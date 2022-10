Espetáculo infantil Bichológico é atração deste sábado no Instituto Ling

Após se esgotarem os ingressos para a sessão das 15h, o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) abre sessão extra do espetáculo infantil Bichológico, no sábado (15), às 17h. Interpretada pela atriz e artista circense Débora Rodrigues, a peça é inspirada no livro homônimo da escritora Paula Taitelbaum, que estará presente ao final das duas apresentações do dia para comercialização de exemplares da publicação e sessão de autógrafos. Os ingressos custam R$ 40,00, com opções de meia entrada, e podem ser adquiridos no site ou na recepção do centro cultural.