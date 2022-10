Vovô Cascudo e o folclore brasileiro

Após uma bem-sucedida temporada de estreia, o espetáculo infantil Histórias do Vovô Cascudo, do Depósito de Teatro, volta a cartaz, agora no Theatro São Pedro (Pça. Marechal Deodoro, s/n). As sessões acontecem no sábado e domingo, às 16h, e os ingressos estão à venda no site e na bilheteria do teatro.

A peça escrita e dirigida por Roberto Oliveira é voltada para a infância, e tem como ponto de partida uma menina muito curiosa, chamada Marilu, e um menino muito arteiro, Pepe, que pedem ao Vovô Cascudo que conte algumas histórias para eles. O Vovô, então, escolhe a história da Onça e do Cachorro, a de Chico Rei, a da Princesa Sisuda e as lendas do Curupira e da Caipora. Ele narra adivinhações, crendices e curiosidades que fazem parte de nossa cultura e, juntos, cantam canções inspiradas no folclore brasileiro.