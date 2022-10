Após polêmica em Estância Velha, Campo Bom cancela apresentação de peça infantil

Vencedor do Tibicuera de melhor dramaturgia no Prêmio Açorianos de Artes Cênicas de 2020, o espetáculo “Alice – Além da Toca do Coelho” foi cancelado da 38ª Feira do Livro de Campo Bom. Apesar de, até a manhã desta terça-feira (11), a peça ainda constar no site da programação oficial do evento, a prefeitura confirma que não haverá a apresentação na data acertada com o produtor cultural do grupo.

Conforme Luiz Manoel, um dos atores da equipe, a supressão ocorreu após polêmicas geradas em performance realizada em evento na vizinha Estância Velha, na última quarta-feira (5). De acordo com ele, um grupo de mães teria ficado contrariado com o conteúdo exibido para as crianças e registrado queixa junto à prefeitura. “Em consequência disso, recebemos um tempo depois o aviso do cancelamento em Campo Bom”, conta o ator.

O artista explica que a obra foi concebida por meio de um processo de criação coletiva que intencionou levar às crianças reflexões sobre diferença e alteridade, a partir de questionamentos filosóficos, sobretudo sobre quem somos e as relações que nos constroem enquanto indivíduos. “Em cena, a personagem principal é representado por todos os atores. E, ao final, nós sugerimos aos espectadores que se permitam ser o que quiserem ser”, destaca.

Dias depois da apresentação, o vereador Antonio Worst, de Estância Velha, postou vídeo em suas redes sociais afirmando que iria se reunir com a comissão fiscalizatória do município para um aprofundamento sobre o ocorrido. Na sua avaliação, a obra conteria conteúdo impróprio para menores de idade ao “abordar questões de ideologia de gênero”. O representante público argumenta que “não é dever nem direito do Estado sexualizar, nem heterossexualizar, nem homessexualizar ou qualquer outra forma de sexualizar as crianças. Isso não será tolerado no nosso município”, completa.

Em comunicado oficial sobre o assunto, a Secretaria de Educação e Cultura (Semec) de Estância Velha declara que “respeita toda e qualquer manifestação artística, e não concorda com manifestações preconceituosas”. O texto diz também que o referido espetáculo foi proposto por uma produtora e trata de um clássico da literatura infantil mundial, com classificação de 4 anos. “A peça não tratou sobre ideologia de gênero e não usou linguagem neutra. Não incentiva e nem trata sobre sexualização de crianças”.

Consultada pelo Jornal do Comércio, a prefeitura de Campo Bom informou que não vai se manifestar sobre o assunto no momento.