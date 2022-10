Violonista Daniel Murray interpreta Egberto Gismonti em show gratuito do Projeto 10+10

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe, nesta quinta-feira (13), às 20h, um dos mais talentosos violonistas brasileiros de sua geração, Daniel Murray, para interpretar o compositor e multi-instrumentista Egberto Gismonti. Este é o quarto compositor homenageado na série de recitais que integram o projeto musical 10+10. A apresentação tem entrada franca e vagas limitadas, com distribuição de senhas a partir de duas horas antes do espetáculo.

Egberto Gismonti nasceu em uma família de músicos, na cidade de Carmo, Rio de Janeiro. Desde cedo, se interessou pela pesquisa da música popular e folclórica do Brasil. Em 1969, depois de já ter participado de um festival no país, mudou-se para a França, onde estudou música dodecafônica com Jean Barraqué e análise musical com Nadia Boulanger. Neste mesmo ano, lançou seu primeiro disco. Estudou violão e flauta, além do piano. Lançou vários discos antológicos, muitos deles por selos europeus. Tocou ao lado de nomes como Naná Vasconcelos, Charlie Haden, Jan Garbarek, Hermeto Pascoal, Airto Moreira e Flora Purim.

A programação, que estreou em julho e segue até o próximo ano, reúne ao todo obras de dez compositores brasileiros, interpretados por dez renomados grupos e artistas, em dez shows inéditos e gratuitos montados especialmente para o palco do centro cultural. A iniciativa já recebeu os shows do Trio Rebuliço, com os violonistas Mathias 7 Cordas, Neuro Júnior e Thiago Colombo homenageando João Pernambuco; da pianista Olinda Allessandrini e o percussionista Douglas Gutjahr, entre outros expoentes da música erudita brasileira.