Nina Fola é atração do Mistura Fina nesta quinta-feira (13) no Foyer do Theatro São Pedro

Buscando oferecer uma programação diversificada e representativa da pluralidade cultural brasileira, o projeto Mistura Fina traz Nina Fola, nesta quinta-feira (13), às 18h30min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N), com entrada franca. A artista estará acompanhada de Isaías Luz (violão, guitarra e trilhas) e Thayan Martins (percussão).

O repertório passeia pelo samba, batuque, swing e jazz, com composições antigas que estavam engavetadas e que agora estão prontas pra voar pelo mundo e, também, outras em parceria com amigos e colegas, como Dois Mundos, em que assina a composição ao lado de Dessa Ferreira e Bruno Amaral. Neste novo projeto, Nina Fola apresenta outras linguagens musicais somadas, buscando nos samples de instrumentos orgânicos, tambores, couros, sementes, guitarras, violão, contrabaixo, inserção de trilhas e efeitos com sonoridades sintética inserir-se musicalmente nas novas gerações, sem se afastar dos ritmos e da pesquisa da música afro-brasileira.