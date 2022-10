Grandes Clássicos de Filmes Infantis e Games celebra o Dia das Crianças no Araújo Vianna

Para festejar o Dia das Crianças, nesta quarta-feira (12), às 17h, a Orquestra de Câmara da Ulbra prepara o espetáculo inédito Grandes Clássicos de Filmes Infantis e Games, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). O repertório conta com músicas de filmes que marcaram gerações como Rei Leão, A Bela e a Fera, Alladin, Encanto, Harry Potter, Frozen, Shrek e Mogli, além de games como Mario Bros., Top Gear, Cuphead Green Hill Zone e Sonic The Hedgehog, entre outros. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$ 50,00.

Neste espetáculo, a Orquestra da Ulbra estará em formação sinfônica e contará com a participação do Vocal TAKT e de diversos solistas, como Hique Gomez, Laura Dalmás, Elisa Machado, Roger Scarton, Andressa Behenck e Eduardo Alves. No palco, ainda haverá o ballet Dullius Dance e um grande telão com projeção de imagens e outras surpresas para as crianças.