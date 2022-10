Capitólio tem programação especial para comemorar aniversário de 94 anos

A Cinemateca Capitólio, localizada no centro de Porto Alegre, na rua Demétrio Ribeiro, 1085, está fazendo 94 anos. Em comemoração à data, na noite desta quarta-feira (12), às 19h30min, o Capitólio terá uma programação especial com a apresentação de dois filmes: Tangos e Tragédia Para Sempre, com direção de direção de Aloisio Rocha, e o curta-metragem Amigo Lupe, documentário de 1992 dirigido por Beto Rodrigues.

Para a noite também está previsto o anúncio da retomada de cooperação cultural entre a Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, por meio da Coordenação de Cinema e Audiovisual, e a Fundação Cinema RS (Fundacine-RS).

O acordo permite a captação de recursos financeiros privados, via projetos incentivados, para aplicação no espaço. Entre as principais ações estão a digitalização e disponibilização de materiais acervados para a população, campanha e atividades de capacitação entre as produtoras locais e melhorias no sistema de Banco de Dados do Centro de Documentação e Memória.

Além disso, o acordo de cooperação prevê atividades de formação de público, como mostras e outras ações de difusão cinematográfica, iniciando com o projeto RS Cinema 2022, patrocinado pela CEEE Equatorial Energia.

Confira a programação de 84 anos da Cinemateca Capitólio:

Tangos e Tragédias para Sempre

Documentário, 80’

Direção: Aloisio Rocha

Produção: BIT Filmes/ Videomakers

Sinopse: Tangos e Tragédias Para Sempre é um recorte da história do show recordista de apresentações no Theatro São Pedro, de Porto Alegre. Este filme é resultado de uma visão muito particular do diretor, que, em 1997, gravou, de forma detalhada, o espetáculo em sua 12ª temporada. Uma epopeia de quase 30 anos, que é contada por amigos, fãs, técnicos, artistas e pessoas que compartilharam de alguma forma da experiência do mundo fictício da Sbørnia, criado por Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky.

Amigo Lupi

Documentário, 17’

Direção: Beto Rodrigues

Produção: SMC/Porto Alegre, Casa de Cinema POA

Sinopse: O mais famoso compositor popular do Rio Grande do Sul, Lupicínio Rodrigues (1914-1974) tem sua vida lembrada por meio de suas canções e depoimentos de amigos.

Elenco: Túlio Piva, Lurdes Rodrigues, Johnson, Lupicínio Rodrigues Filho