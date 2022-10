ParkShopping Canoas realiza palestra com capitão do penta Cafu

O ex-jogador de futebol Cafu estará em Canoas nesta quarta-feira (12), em atividades de lançamento do seu livro A Saga Cafu. Às 15h30, o capitão do Penta realiza palestra no Centro de Eventos Multi Hall do ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4.545 - Canoas). Com mediação de Mariah Morais, jornalista e autora do livro, a palestra será em torno das experiências ao longo da vitoriosa carreira do jogador de futebol, realçando valores como disciplina, responsabilidade, humildade, integridade e liderança.