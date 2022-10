Lucas Inutilismo no Opinião

Após o surgimento, em 2018, de uma onda de vídeos onde personalidades da internet faziam playlists de funk com seus hits favoritos do gênero, surgiu a ideia do projeto Minha Playlist De Funk. Antenado no movimento, Lucas trouxe sua própria versão e, imprimindo seu estilo inclinado para o heavy metal, criou uma série de músicas com arranjos inesperados e cativantes. Lucas então decidiu que era o momento de trazer essa energia para o palco, e para isso montou sua banda com Daniel Mazza (bateria), André Casagrande (baixo) e Felipe Hervoso (guitarra).

O criador do canal de humor Inutilismo, Lucas Vinicius, traz o show Minha Playlist de Funk para o Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) na terça-feira, às 21h. O quadro que inspirou o espetáculo é um sucesso no Youtube, com mais de 5 milhões de visualizações. Ingressos pelo Sympla, a partir de R$ 65,00.

Experiências de vida do craque Cafu

O ex-jogador de futebol Cafu estará em Canoas nesta quarta-feira, em atividades de lançamento do seu livro A Saga Cafu. Às 16h, o capitão do Penta realiza palestra no Centro de Eventos Multi Hall do ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4.545 - Canoas). Com mediação de Mariah Morais, jornalista e autora do livro, a palestra será em torno das experiências ao longo da vitoriosa carreira do jogador de futebol, realçando valores como disciplina, responsabilidade, humildade, integridade e liderança.

Agenda de Dia das Crianças

 Rua da Criança do Grupo Meme nesta quarta-feira, com piquenique livre no Parque da Redenção (10h), entre o Gaúcho Oriental e o Recanto Europeu, e oficina de desenho e criação de bonecos com Lu Mello, às 14h, na sede do Meme (rua Lopo Gonçalves, 176). Oficina segue nos dias 15 e 22, com investimento de R$ 240,00 e reservas pelos telefones (51) 98257-0024 e (5) 99649-8994.

 A Rua da República, entre a José do Patrocínio e a João Alfredo, recebe o Rua da Alegria do Namastê a partir das 10h, com jogos, roda gigante de madeira, futebol de sabão, teatro e carrinho de lomba. Entrada franca.

 Cia. Re Tri Circo apresenta espetáculo 2 Lunáticos nesta quarta-feira, às 15h, no Teatro Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5.340 - Canoas). R$ 15,00, nas unidades Sesc.

 Musical infantil Aladdin, às 11h (para autistas e pessoas com deficiência) e 15h de quarta-feira, no Teatro Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230). R$ 25,00, no Sympla ou no local.

 Fanstamagórico, show infantil de Antônio Carlos Falcão em homenagem ao Bicho Papão. Quarta-feira, às 20h, no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). Sessões extras no sábado (20h) e domingo (18h).