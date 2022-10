Grupo Meme realiza atividades do projeto Rua da Criança nesta quarta-feira em Porto Alegre

Nesta quarta-feira (12), acontece mais uma edição do projeto Rua da Criança, organizado pelo Meme Estação Cultural desde 2010. As atividades iniciam às 10h, com um piquenique no Parque da Redenção (em um trecho localizado próximo ao monumento Gaúcho Oriental e o Recanto Europeu). Além das guloseimas, o grupo deve confraternizar com amigos e o público infantil (acompanhado dos pais) que frequenta as oficinas de teatro e dança que acontecem dentro do espaço cultural, com brincadeira de tecido acrobático e bate-papo com a idealizadora do projeto Gioco Estúdio de Brinquedos, Lu Mello. Após a atividade de lazer, que se encerra às 12h, o evento continua na sede do Meme (rua Lopo Gonçalves, 176, no bairro Cidade Baixa), com a Oficina Infantil – Desenho e Criação de Bonecos, ministrada pela artista.

Neste dia, das 14h às 17h, crianças a partir de sete anos poderão experimentar criar seus próprios brinquedos, através do desenho, da pintura em papel e tecido, e de jogos narrativos com livros infantis. As reservas devem ser feitas pelos telefones 51-98257.0024 e 51-99649.8994. Este será o primeiro encontro da atividade, que segue nos dias 15 e 22 de outubro, no mesmo horário. O investimento é de R$ 240,00 e inclui ainda o compartilhamento de livros, a construção de um boneco – a partir dos desenhos feitos na oficina – e todos os materiais e ferramentas que serão utilizados no espaço de arte durante a atividade. Não é necessário ter experiência de qualquer tipo.

O grupo lembra que quem quiser participar do piquenique no parque, deve levar um cesta com comidinhas, mas o espaço também oferecerá água e salada de frutas aos participantes. O Meme Estação Cultural propõe o projeto Rua da Criança desde 2010. Em anos anteriores à pandemia, o evento ocorria em frente à sede do grupo, no meio da rua, com brincadeiras e apresentações artísticas.