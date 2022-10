Cátia Damasceno chega a Porto Alegre em única apresentação neste domingo

Canesso Com anos de atendimento como fisioterapeuta e sexóloga, Cátia Damasceno coleciona diversas histórias de seus pacientes. Da reunião dessas histórias surgiu o espetáculo O que pode dar errado na cama? A peça chega a Porto Alegre para única apresentação, no Salão de Atos da Pucrs (Avenida Ipiranga, S/N), neste domingo (09), às 19h. No espetáculo, a youtuber transcreve de uma maneira bem-humorada, direta e livre de preconceitos uma reflexão sobre relacionamento e todos os tabus que rondam esse tema. Os ingressos podem ser comprados pelo site, a partir de R$ 120,00.

Cátia Damasceno é empresária, fisioterapeuta, sexóloga e especialista em ginástica íntima e relacionamentos. Autora do livro best seller Bem Resolvida, ela compartilha o conhecimento adquirido nas quase duas décadas trabalhando na área em seu canal do youtube. Ela também é a idealizadora do movimento Mulheres Bem Resolvidas, um programa que ajuda milhares de mulheres a desenvolver o autoconhecimento, a autoestima e a saber lidar com a própria sexualidade e ter relacionamentos amorosos mais plenos e felizes.