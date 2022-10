Mendelssohn e Bossa Nova são atrações deste Domingo Clássico da Orquestra da Ulbra

Nesta edição do Domingo Clássico de 9 de outubro, o compositor alemão Felix Mendelssohn (1809 - 1847), importante representante da primeira fase do período Romântico, e alguns dos mais expoentes nomes da Bossa Nova integram o repertório da Orquestra de Câmara da Ulbra, às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), com entrada franca. Em parceria com o Projeto Juvenil Solidário sugere-se a doação de alimentos não perecíveis e agasalhos em bom estado. A regência do espetáculo fica por conta de Tiago Flores.

Na primeira parte do programa, a Orquestra executa as Sinfonias para Cordas nºs 1 e 6 do compositor alemão. As obras foram compostas em um período de intensa atividade de Mendelssohn e trazem inspiração em Bach, Hendel, Mozart Bethooven e Weber, com características do romantismo inicial.

Já na segunda parte do concerto, o grupo recebe o reforço de um naipe de sopros formado por flauta, clarinetas, trompa, trompete e trombones, além de bateria para apresentar músicas do gênero que nasceu no Brasil na década de 1950. Com arranjos de Alexandre Caldi, serão apresentadas Wave, Desafinado, Águas de Março e Samba de Uma Nota Só, de Tom Jobim; Se Todos Fossem Iguais a Você, de Tom e Vinícius de Moraes; Canto de Ossanha, de Baden Powell e Vinícius; e O Pato, de Neuza Teixeira e Jaime Silva.