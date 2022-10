Espetáculo 'Um fascista no divã' estreia nesta terça-feira na CCMQ

Nesta terça-feira (11), às 20h, o Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mario Quintana, estreia o espetáculo Um fascista no divã, integrando a programação de 15 anos do Grupojogo. Inspirado na peça escrita pela filósofa Márcia Tiburi e pelo jurista e psicanalista Rubens Casara, o espetáculo teatral se debruça sobre tema bastante atual nos dias de hoje e pretende contribuir para um discurso inclusivo no campo do mundo real. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Apoia-se, no valor de R$ 30,00.